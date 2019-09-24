Звёзды российского дрифта выступят на фестивале в рамках Гран-при России

В течение всех четырех дней проведения Гран-при России — 2019 с 26 по 29 сентября в Олимпийском парке пройдут показательные соревнования по дрифту и джимхане Sochi Gymkhana Challenge с участием Аркадия Цареградцева, Никиты Шикова, Федора Воробьева и других известных российских пилотов, сообщает пресс-служба «Росгонок».
Заезды состоятся на параллельной трассе, где два пилота будут находиться в постоянном заносе. В рамках Sochi Gymkhana Challenge пройдут отдельные соревнования подготовленных дрифт-авто и «Жигулей», а также суперфиналы среди сильнейших в каждом классе.
«Идея наших соревнований состоит в том, что мы даем возможность ребятам из младших гоночных серий попробовать себя на одной трассе со спортсменами мирового уровня. Параллельная трасса очень удачно сочетает в себе зрелищность и безопасность. Она очень компактная, зрители увидят все события и смогут визуально оценивать ошибки пилотов. В этом году количество желающих участников у нас просто астрономическое. Их привлекает не только то, что мероприятие проводится во время Гран-при России Формулы 1, но и качество организации, а также формат. Спортсменам нравится, что на карте не стоит судьба титулов и можно в расслабленной остановке погонять с крутыми соперниками», — отметил организатор Фестиваля драйва и моторов Иван Иллеш.
На другой площадке в Олимпийском парке пройдут шоу в исполнении команды по фристайл-мотокроссу FMX-13 и команды по стантрайдингу Legent Stunt Team. «Участники FMX-13 будут исполнять трюки не только на мотоциклах, но также привезут снегоход, а Legent Stunt Team привезут мотоциклы и квадроцикл. Это сильнейшие команды России и одни из лучших в Европе. Уровень их шоу постоянно развивается и в этом году ребята покажут на Фестивале драйва и моторов новые трюки», — рассказал Иллеш.
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