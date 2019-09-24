Перес: удивляет, что в Сочи не так легко обгонять

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился впечатлениями от «Сочи Автодрома», который примет предстоящий Гран-при России.
«Сочи ощущается как смесь уличной и стационарной трассы. Она представляет собой серьёзный вызов и не прощает ошибок, особенно на финальном секторе, где стены довольно близко. Здесь может быть очень сложно — ощущение, что место узкое. Для пилотов эта конфигурация интересная, есть необычные повороты. Я получаю наслаждение от третьего поворота благодаря его энергичности и продолжительности. Ты проходишь поворот на полном газу, но это единственный поворот на трассе, который забирает жизнь у твоих шин.
По какой-то причине здесь никогда было обгонять так легко, как можно было подумать. Это удивляет, учитывая, что здесь такая длинная прямая. Нелегко ехать рядом с машиной впереди. Когда ты преследуешь другую машину, то возникают сильные проблемы со сцеплением на выходе из медленных поворотов — это может быть проблемой, потому что ты отстаёшь к моменту выхода на прямую», — приводит слова Переса пресс-служба «Рейсинг Пойнт».
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