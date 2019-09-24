Передние антикрылья Формулы-1 для 2021 года сделают более футуристичными

Техническая группа Формулы-1 доработает технический регламент для сезона-2021 по части переднего и заднего антикрыльев, сообщает пресс-служба Ф-1. Многим болельщикам не пришёлся по душе простоватый вид переднего антикрыла с тремя плоскостями — именно такой вариант был установлен на модель, которая проходила продувку в аэродинамической трубе.



Сообщается, что на протяжении последних месяцев команда инженеров во главе с Пэтом Симондсом и Николасом Томбасисом работала над изменением дизайна переднего и заднего антикрыльев. Теперь переднее антикрыло получит более элегантный футуристичный вид. Антикрыло станет изогнутым, появятся закрылки, а торцевые пластины станут выше и будут напоминать законцовки на гражданских самолётах.



В настоящий момент ширина переднего крыла составляет два метра, но разработчики регламента проверят с помощью тестов в трубе, нельзя ли сузить крыло без негативного влияния на потоки воздуха. Изменится и заднее антикрыло: оно станет выше. Торцевые пластины и опоры будут изогнуты внутрь, а не идти вертикально, чтобы улучшить внешний вид крыла. Ещё будет перепрофилировано днище.



Также сообщается, что кончик носа станет ниже на 25 мм, чем в прежнем варианте, в то время как само шасси станет выше. Это наряду с новыми подголовником и дугой безопасности увеличит рабочее пространство гонщика.



Новая сессия аэродинамических испытаний запланирована перед публикацией технического регламента в конце октября. Команды уже ознакомились с чертежами, демонстрирующими последние изменения во внешнем виде машин 2021 года.

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