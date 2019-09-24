Риккардо назвал условие, при котором покинет «Рено» после 2020 года

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо в мягкой форме поставил французской команде ультиматум. Если она не сможет создать болид, способный бороться за титул к 2021 году, австралиец будет искать новое пристанище.

«Сейчас я нахожусь там, где и ожидал. В идеале мы будем двигаться вперёд. Сейчас ситуация мне напоминает ту, что складывалась в „Ред Булл“. Тогда я полагал, что пяти лет достаточно, чтобы всё заработало как нужно. Я очень хотел завоевать титул с „Ред Булл“, ведь именно они дали мне билет в Формулу-1. Это была бы прекрасная история.

Сейчас же я в «Рено». При идеальном развитии событий я подпишу новый контракт с командой в 2021 году. Но если мы не будем прогрессировать и всё не будет выглядеть позитивно, я, вероятно, покину команду", — приводит слова Риккардо Planet F1.