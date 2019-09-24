Дорнбос: Ньюи не отдаёт себя в работе с «Ред Булл» на 100%

Экс-пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос считает, что команда «Ред Булл» всё ещё не может стабильно конкурировать с «Мерседесом» и «Феррари» из-за того, что её центральная фигура, принимающая участие в создании болида, глава технического штаба команды Эдриан Ньюи не отдаётся работе с австрийской конюшней на все 100%.
«Он настоящий гений. Думаю, он причастен к девяти титулам. В „Ред Булл“ всё крутится вокруг него. Но, из того, что слышу я, он посвящает себя этой работе не на все 100%.
Он работает и над другими проектами, такими как «Астон Мартин Валькирия», теперь же ещё и появилась команда с Жаном-Эриком Вернем. Думаю, что когда всё в коллективе крутится вокруг одного человека, а он не отдаётся работе полностью, могут возникнуть проблемы", — приводит слова голландца GrandPX.news.
- 24 сентября 2019
-
18:59
-
18:00
-
17:58
-
17:05
-
16:39
-
16:35
-
16:30
-
16:06
-
15:03
-
14:35
-
14:08
-
13:06
-
12:50
-
12:32
-
12:07
-
11:19
-
11:00
-
10:04
-
09:05
-
01:04
- 23 сентября 2019
-
23:54
-
23:10
-
22:18
-
20:59
-
19:59
-
18:59
-
18:00
-
17:58
-
16:10
-
15:44
-
15:03
-
14:51
-
14:46
-
14:20
-
14:01