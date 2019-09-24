Дорнбос: Ньюи не отдаёт себя в работе с «Ред Булл» на 100%

Экс-пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос считает, что команда «Ред Булл» всё ещё не может стабильно конкурировать с «Мерседесом» и «Феррари» из-за того, что её центральная фигура, принимающая участие в создании болида, глава технического штаба команды Эдриан Ньюи не отдаётся работе с австрийской конюшней на все 100%.

«Он настоящий гений. Думаю, он причастен к девяти титулам. В „Ред Булл“ всё крутится вокруг него. Но, из того, что слышу я, он посвящает себя этой работе не на все 100%.

Он работает и над другими проектами, такими как «Астон Мартин Валькирия», теперь же ещё и появилась команда с Жаном-Эриком Вернем. Думаю, что когда всё в коллективе крутится вокруг одного человека, а он не отдаётся работе полностью, могут возникнуть проблемы", — приводит слова голландца GrandPX.news.