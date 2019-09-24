Тодт: у меня не было контактов с командами, которые всерьёз хотят прийти в Ф-1

Президент ФИА Жан Тодт прокомментировал недавние слухи о том, что в Формуле-1 возможно появление новых команд. Функционер отметил, что уже сейчас в чемпионате есть десять сильных коллективов, и подчеркнул, что с ним на контакт не выходили инвесторы, которые всерьёз были бы готовы привести в Ф-1 новую конюшню.

«На данный момент у нас есть десять сильных команд, это придаёт ценность каждой из них, и это важно. Они инвестируют, но при этом у них есть сильные активы. Вся проблема — в вопросе возможностей. На данный момент у нас нет интереса от команд уровня „Хааса“, которая была последней новой командой в чемпионате.

На сегодняшний день мы довольны наличием десяти команд. Оптимальная цифра участников — 10-12 коллективов. Что касается недавних слухов, буду осторожен в этом плане, я не воспринимаю сплетни и жду конкретики. Пока не слышал ничего, кроме новостей с сайтов. У меня не было контактов с командами, которые всерьёз хотят прийти в Формулу-1", — приводит слова Тодта Yahoo Sports.