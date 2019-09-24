Боттас намекнул, что «Мерседес» не будет использовать в Сочи командную тактику

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился ожиданиями от Гран-при России, намекнув, что в отличие от минувшего года, он не намерен участвовать в командной тактике, в случае необходимости её применения.

«У меня есть кое-какие неоконченные дела в Сочи. Обычно эта трасса мне подходит и мне нужно удостовериться, что то же самое будет и в этот раз. Трек, со всеми прямыми, может быть хорош для „Феррари“, но я еду в Сочи с хорошим настроем и полон решимости закончить всё лучше, чем в минувшем году.

После такого быстрого перехода от гонки в Сингапуре невозможно произвести много изменений в болиде, но есть варианты поработать с настройками и прибавить по чуть-чуть тут и там. Пока же главная задача — вынести уроки из этапа в Сингапуре, вынести уроки и двигаться дальше. Мы едем в Россию и всё начинается с нуля. Постараюсь вспомнить те хорошие ощущение от Гран-при России, которые испытывал прежде", — приводит слова финна Crash.

Напомним, что на этапе в Сочи в минувшем сезоне Боттас лидировал в гонке, но по приказу команды уступил первое место напарнику Льюису Хэмилтону.