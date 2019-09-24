Квят призвал болельщиков заполнить до отказа трибуны на Гран-при России

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при России, отметив, что будет рад видеть на трибунах в Сочи как можно больше российских флагов.
«Рад вернуться на Гран-при России. В Сочи интересная трасса, там есть возможность для обгонов, так что гонка может получиться захватывающей. Кроме того, у меня это домашний этап, и это здорово, так как я получу много поддержки от болельщиков. На трибунах будет много российских флагов. Видя их, я получаю удовольствие.
В целом же меня ждёт очень загруженный уик-энд. У меня будет много общения с представителями прессы. Всё это объясняется тем, что это домашняя гонка. В Сочи есть трибуна моего имени, и это большая честь. Надеюсь, Гран-при посетит много людей и трибуны будут заполнены до отказа, ведь это всегда приносит радость", — сказал Квят в интервью, размещённом на YouTube-канале «Торо Россо».
В конце ролика Даниил обратился к болельщикам на русском языке.
«Жду встречи с вами на Гран-при России в Сочи», — сказал Квят.
Соответствующее видео можно посмотреть на YouTube-канале «Торо Россо».
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