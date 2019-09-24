Ферстаппен рассчитывает добиться на ГП России большего, чем в Сингапуре

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при России, отметив, что ожидает от своей команды более сильного выступления, чем на недавнем этапе в Сингапуре.
«Я был доволен подиумом в Сингапуре, а команда принимала правильные стратегические решения в гонке, но теперь я жду этап в России, где будет больше возможностей для обгона. В целом конфигурация трассы не лучшая для нас, но трек уникален, так как большинство поворотов идут под углом в 90 градусов, что очень необычно.
Трасса очень ровная и можно сразу понять, работает ли машина хорошо, преодолевая сложные повороты. Что касается соперников, то машины «Феррари» были очень быстры в Сингапуре и прямые в Сочи им подойдут. Но у меня есть несколько идей относительно нашего выступления на минувшей неделе. Мы проанализируем их, и надеюсь, сможем добиться в России большего", — приводит слова голландца пресс-служба команды.
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