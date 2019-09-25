Тиктум рассказал о причинах увольнения из «Ред Булл» и о надеждах вернуться

Бывший пилот молодёжной программы «Ред Булл» Дэниел Тиктум, исключённый из неё в 2019 году, рассказал о причинах увольнения, а также признался, что не намерен сжигать мосты с австрийской командой.

«Знаю, что многие люди хотят знать детали моего увольнения. Я слышал много слухов. Вплоть до того, что я напал на своего инженера. Но это просто сплетни, это написал какой-то 35-летний мужик, который сидит за компьютером в спальне своей мамы. Это полнейшая чушь. Если бы такое случилось, вы бы услышали комментарии от „Ред Булл“ или „Хонды“, так что всё это не имело ничего общего с реальностью.

Увольнение основывалось на моих результатах. Наша команда испытывала проблемы, в том числе, мой напарник по команде. В Супер Формуле мы не могли рассчитывать на хорошую форму на первых этапах. Думаю, мне не дали достаточно шансов проявить себя в этом чемпионате. Но я не буду говорить плохо о «Ред Булл», они мне дали возможность. Возможно, мне было дано мало времени, но как бы то ни было, «Ред Булл» меня финансировал, дал мне веру в себя и я много работал на симуляторах Формулы-1. Кристиан Хорнер был доволен мною. Все были довольны.

У меня нет какого-либо неуважения к Хельмуту Марко, мы с ним отлично ладили и я не собираюсь жечь мосты. Никто не знает, что может произойти в будущем. Сейчас я попытаюсь получить хороший контракт в Формуле-2 на следующий сезон и, надеюсь, покажу неплохие результаты. Кто знает, какие после этого откроются двери, посмотрим", — приводит слова Тиктума Formula Scout.