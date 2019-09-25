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Хорнер не смог объяснить преимущество «Феррари» одним фактором

Хорнер не смог объяснить преимущество «Феррари» одним фактором
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что преимущество «Феррари» в последних гонках, по его мнению, объясняется сразу несколькими причинами. На быстрых трассах в Спа и Монце, где очень важна мощность мотора, победил Шарль Леклер, а на медленной трассе в Сингапуре успех отпраздновал его напарник Себастьян Феттель.

Хорнера попросили объяснить, чем вызван резкий прогресс «Феррари», которая до летнего перерыва не выиграла ни одной гонки.

«Честно говоря, не знаю. Они хорошо скрываются. Они раздвигают границы возможного. Надо думать, мощность их мотора частично обеспечивает электрика, частично — процессы сгорания. По-моему, они используют очень хорошее топливо.

Вероятно, это комбинация факторов. В таких вопросах никогда нельзя выделить что-то одно», — цитирует Хорнера Planet F1.

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