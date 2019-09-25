Бинотто: мотор «Феррари» не такой мощный, как говорят

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не согласился с утверждением, что моторы, которые стоят на машинах его подопечных Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля, намного мощнее всех остальных двигателей Формулы-1. «Феррари» выиграла все три гонки после летнего перерыва: на Гран-при Бельгии и Италии лучшим стал Леклер, а в Сингапуре победил Феттель.

«Наше преимущество с точки зрения лобового сопротивления снижается на трассах, где требуется высокий уровень прижимной силы. Гонка в Сингапуре показала, что наше превосходство в плане мотора преувеличивают», — приводит слова Бинотто GrandPX.news.

На Гран-при Сингапура гонщики «Феррари» принесли команде дубль впервые с 2017 года, когда Феттель и его тогдашний напарник Кими Райкконен стали первым и вторым на Гран-при Венгрии. Кроме того, «Феррари» выиграла три гонки подряд впервые с 2008 года.