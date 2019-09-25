Леклер открестился от сравнений с Шумахером

По словам 21-летнего гонщика «Феррари» Шарля Леклера, его пока рано сравнивать с легендарным немцем Михаэлем Шумахером, семикратным чемпионом Формулы-1. После летнего перерыва Леклер одержал две победы в трёх гонках и вышел на третье место в личном зачёте. Он на 96 очков отстаёт от лидера сезона Льюиса Хэмилтона, выступающего за «Мерседес».

«Лично мне всегда приятно слышать такое. Но мне только 21 год. Я ещё ничего не доказал, если сравнить с тем, что удалось доказать Михаэлю. Сейчас слишком рано проводить подобные сравнения.

Я работаю над карьерой, стараюсь, чтобы она стала как можно более успешной. Сравнения с Михаэлем — большая честь для меня, но пока до этого ещё очень далеко, как мне кажется», — приводит слова Леклера GPToday.

Леклер лидировал на Гран-при Сингапура, но потерял первое место после пит-стопов, когда вперёд вышел его напарник Себастьян Феттель, который чуть раньше побывал в боксах.

«Феррари» не сказала Леклеру о пит-стопе Феттеля