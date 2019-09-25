Штайнер опроверг слухи о продаже «Хааса» инвесторам из Саудовской Аравии

В компании Rich Energy, которая была титульным спонсором «Хааса», но разорвала соглашение в ходе сезона-2019, предположили, что команда ведёт переговоры о продаже с неназванными инвесторами из Саудовской Аравии. Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер опроверг эту информацию.
«Не знаю, как на это ответить. Желаю инвесторам всего наилучшего. Спасибо им. Но я их не знаю», — приводит слова Штайнера Autosport.
Штайнер подчеркнул, что «Хаас» не продаётся.
«Команда не продаётся. Это просто они (Rich Energy. — Прим. «Чемпионата») написали такой твит. Я не отвечаю на твиты и тому подобное. Это не мы написали. Не хочу в это вдаваться», — добавил он.
За шесть этапов до окончания сезона «Хаас», на счету которого 26 очков, занимает девятое, предпоследнее место в Кубке конструкторов, опережая лишь «Уильямс».
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