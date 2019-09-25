Менеджер Шумахера опять заявила, что не станет рассказывать о его здоровье
Сабине Кем, менеджер семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, в очередной раз подтвердила, что не собирается делиться информацией о состоянии здоровья немца. Недавно появилась информация, что Шумахера, который продолжает восстанавливаться от тяжёлых травм головы, полученных после падения на горных лыжах в декабре 2013 года, тайно перевезли в клинику в Париже.
«Здоровье Михаэля не является общественной проблемой. Поэтому мы не станем ничего комментировать — хотя бы потому, что нужно как можно сильнее оградить частную жизнь Михаэля.
Мы признаём, что многим это трудно понять. Но мы поступаем в полном соответствии с позицией Михаэля и можем лишь поблагодарить вас за понимание», — приводит слова Кем International Business Times.
Источник: Шумахер находится в сознании
Медик объяснил, что могут означать слова «Шумахер в сознании»
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