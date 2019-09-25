Квят до сих пор помнит первый Гран-при России в Сочи

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, что не забыл Гран-при России 2014 года, на котором ему удалось показать пятый результат в квалификации. В гонке Квят финишировал 14-м.

«Сочи Автодром» — интересная трасса, и её изображения узнают все, кто смотрел зимнюю Олимпиаду. Я до сих пор помню первую гонку, которую провели здесь в 2014 году. Я тогда тоже выступал за «Торо Россо», очень хорошо провёл квалификацию и стартовал с пятого места на решётке. Через год, когда я уже выступал за «Ред Булл», я финишировал пятым. У меня остались хорошие воспоминания от тех этапов.

Нас ожидает интересный уик-энд. Намереваюсь насладиться домашней гонкой», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России.

