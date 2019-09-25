Вторую зону DRS трассы Гран-при России в Сочи удлинили на 133 метра

Как и в 2018 году, на трассе Гран-при России в Сочи будет две зоны DRS. Первую зону оставили без изменений: точка детекции расположена через 72 метра после 18-го поворота, а точка активации заднего антикрыла — за 95 метров до первого поворота, сообщает официальный сайт ФИА.

А вот вторую зону DRS удлинили на 133 метра. Точка детекции, как и прежде, расположена за 72 метра до 10-го поворота, а точка активации — не через 203, а всего через 70 метров после 10-го поворота. Это позволит гонщикам раньше задействовать DRS, что должно повысить вероятность обгона перед 13-м поворотом.

На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.

