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«Пирелли»: в Формуле-1 не поддержат идею с двумя обязательными пит-стопами

«Пирелли»: в Формуле-1 не поддержат идею с двумя обязательными пит-стопами
Авто / Формула-1 0

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола считает, что в Формуле-1 не имеет смысла вводить правило с двумя обязательными пит-стопами.

«Мы обсуждали такой вариант. Но, как мне кажется, такую инициативу не одобрят, потому что это приведёт к тому, что команды начнут использовать одинаковые тактики. Если мы хотим видеть в Формуле-1 разнообразные стратегии, то не стоит выбирать подобный путь.

Обсуждению подвергли так же вариант с предоставлением командам на тренировки других типов резины, чтобы ограничить возможность команд собирать информацию о шинах по ходу пятницы, но это поставить неопытных гонщиков в очень невыгодную позицию. Так что такой вариант тоже вряд ли будет одобрен», — приводит слова Изолы RaceFans.

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