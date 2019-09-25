«Пирелли»: в Формуле-1 не поддержат идею с двумя обязательными пит-стопами
Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола считает, что в Формуле-1 не имеет смысла вводить правило с двумя обязательными пит-стопами.
«Мы обсуждали такой вариант. Но, как мне кажется, такую инициативу не одобрят, потому что это приведёт к тому, что команды начнут использовать одинаковые тактики. Если мы хотим видеть в Формуле-1 разнообразные стратегии, то не стоит выбирать подобный путь.
Обсуждению подвергли так же вариант с предоставлением командам на тренировки других типов резины, чтобы ограничить возможность команд собирать информацию о шинах по ходу пятницы, но это поставить неопытных гонщиков в очень невыгодную позицию. Так что такой вариант тоже вряд ли будет одобрен», — приводит слова Изолы RaceFans.
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