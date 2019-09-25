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Уэббер: Риккардо может пожалеть, что подписал двухлетний контракт с «Рено»

Уэббер: Риккардо может пожалеть, что подписал двухлетний контракт с «Рено»
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер считает, что пилот «Рено» Даниэль Риккардо может пожалеть, что подписал с французской командой двухлетний контракт.

«Я хотел бы, чтобы Риккардо остался в «Ред Булл». У них лучшая команда и лучший болид. Да, у него были причины, связанные с финансовым предложением, но контракт от «Ред Булл» не был намного хуже. Сейчас Даниэль может пожалеть, что подписал двухлетний контракт с «Рено». Ему нужно выбираться из сложившейся ситуации.

Проблема в том, что ты думаешь о новичках, что у тебя ещё полно времени, но в любую минуту тебя могут обойти. Но я уверен, что Даниэль сможет выкрутиться из ситуации, в которой он оказался», — приводит слова Марка Уэббера Speed Week.

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