Вильнёв: «Хаасу» не было смысла менять Грожана на Хюлькенберга
Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает, что у «Хааса» не было причин менять Ромена Грожана на Нико Хюлькенберга.
«Грожан и Хюлькенберг? Речь идёт о двух пилотах, у которых рекордные серии без побед в гонках. Нико Хюлькенюерг не был даже на подиуме. В чём были причины «Хаасу» что-то менять? Если вы хотите заменить Ромена Грожана, то стоит приглашать молодого пилота. Или опытного, но с победами. Например, Риккардо», — приводит слова Жака Вильнёва GPFans.
Грожан будет выступать за команду до 2020 года включительно. После 14 этапов сезона на счету Грожана восемь очков, а у его напарника Кевина Магнуссена — 18. Нико Хюлькенберг на данный момент остаётся без места в Формуле-1 на следующий сезон.
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