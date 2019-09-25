Гасли: в России всё внимание будет приковано к Квяту

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при России.



«Гран-при России станет моей четвёртой гонкой после возвращения в «Торо Россо», так что это важный этап. Нам нужно хорошо поработать, чтобы набрать очки. В Бельгии и Италии мы были конкурентоспособны, а несколько дней назад у меня была интересная гонка в Сингапуре, где я смог взять четыре очка. Это важно, поскольку мы пытаемся улучшить наш результат в Кубке конструкторов.



После жары и влажности в Сингапуре здесь всё будет иначе — в России более нормальные условия. Моя задача — хорошая работа с командой, поскольку мы прогрессировали с тех пор, как я вернулся в коллектив. Разумеется, в России всё внимание будет приковано к Квяту, моему напарнику, болельщики будут активно его поддерживать», — приводит слова Пьера Гасли пресс-служба команды.