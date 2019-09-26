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«Феррари» сделала постер к Гран-при России с загадочным словом

«Феррари» сделала постер к Гран-при России с загадочным словом
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Феррари» опубликовала постер, посвящённый предстоящему Гран-при России. На постере изображён болид Себастьяна Феттеля, указана дата и название Гран-при и написано «Сочи» на трёх языках — английском («Sochi»), русском («Сочи») и абхазском («Шеэча»).

Гран-при России на автодроме в Сочи пройдёт с 27 по 29 сентября. Гран-при России будет проводиться уже в шестой раз в современной истории Формулы-1. До этого во всех пяти гонках победы одерживали пилоты «Мерседеса».

«Феррари» выиграла три последние гонки из трёх, две победы на счету Шарля Леклера и одна — на счету Себастьяна Феттеля. «Феррари» идёт на второй позиции в Кубке конструкторов.

Посмотреть постер можно в твиттер-аккаунте «Феррари».

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