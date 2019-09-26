Расселл продолжает подтрунивать над Грожаном

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл в очередной раз поддел французского гонщика «Хааса» Ромена Грожана. В своём «инстаграме» Расселл опубликовал фотографию из частного самолёта, который направлялся в Сочи на предстоящий Гран-при России. На фото попали Расселл, Грожан и ещё несколько человек.



«Летим в Сочи с друзьями и… Грожаном», — подписал фотографию Расселл.

Посмотреть фото можно в инстаграм-аккаунте Джорджа Расселла.

Напомним, на Гран-при Сингапура Расселл и Грожан столкнулись в одном из поворотов, после чего Расселл выразил сожаление, что Грожан не сошёл вместие с ним. Судьи признали столкновение гоночным инцидентом, однако оба пилота остались недовольны решением, обвиняя в аварии друг друга.