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Расселл продолжает подтрунивать над Грожаном

Расселл продолжает подтрунивать над Грожаном
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл в очередной раз поддел французского гонщика «Хааса» Ромена Грожана. В своём «инстаграме» Расселл опубликовал фотографию из частного самолёта, который направлялся в Сочи на предстоящий Гран-при России. На фото попали Расселл, Грожан и ещё несколько человек.

«Летим в Сочи с друзьями и… Грожаном», — подписал фотографию Расселл.

Посмотреть фото можно в инстаграм-аккаунте Джорджа Расселла.

Напомним, на Гран-при Сингапура Расселл и Грожан столкнулись в одном из поворотов, после чего Расселл выразил сожаление, что Грожан не сошёл вместие с ним. Судьи признали столкновение гоночным инцидентом, однако оба пилота остались недовольны решением, обвиняя в аварии друг друга.

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