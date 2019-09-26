Расселл продолжает подтрунивать над Грожаном
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл в очередной раз поддел французского гонщика «Хааса» Ромена Грожана. В своём «инстаграме» Расселл опубликовал фотографию из частного самолёта, который направлялся в Сочи на предстоящий Гран-при России. На фото попали Расселл, Грожан и ещё несколько человек.
«Летим в Сочи с друзьями и… Грожаном», — подписал фотографию Расселл.
Посмотреть фото можно в инстаграм-аккаунте Джорджа Расселла.
Напомним, на Гран-при Сингапура Расселл и Грожан столкнулись в одном из поворотов, после чего Расселл выразил сожаление, что Грожан не сошёл вместие с ним. Судьи признали столкновение гоночным инцидентом, однако оба пилота остались недовольны решением, обвиняя в аварии друг друга.
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