Хаккинен объяснил, почему «Феррари» не сказала Феттелю пропустить Леклера

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен рассказал, почему, по его мнению, «Феррари» не стала просить Себастьяна Феттеля пропустить Шарля Леклера в ходе Гран-при Сингапура. Леклер лидировал в первой фазе гонки, но потерял первое место из-за того, что Феттеля позвали на пит-стоп раньше напарника.

Феттель одержал первую победу в сезоне, а Леклер, выигравший до этого Гран-при Бельгии и Италии, финишировал вторым.

«Идут споры на тему, надо ли было просить Себастьяна вернуть лидерство Шарлю. Но он не побеждал целый год. Для него было важно остаться впереди и одержать победу.

Возможно, босс «Феррари» Маттиа Бинотто чувствовал, что победа Себастьяна на фоне двух побед Шарля восстановит баланс в коллективе, мотивирует Себастьяна и поможет команде двигаться вперёд. Конечная цель — победный дубль, и, похоже, «Феррари» без разницы, в каком порядке финишируют гонщики», — цитирует Хаккинена GPblog.

После сообщения по радио Леклер понадеялся, что Феттель его пропустит