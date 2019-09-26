Тодт поддержал идею о квалификационной гонке в Формуле-1

Президент ФИА Жан Тодт прокомментировал возможное появление в Формуле-1 квалификационных гонок, которые будут определять порядок старта в главном заезде этапа в воскресенье.

В 2021 году Формула-1 перейдёт на новый регламент, и предполагается, что определённые изменения, касающиеся спортивной его части, могут быть протестированы уже в сезоне-2020. Есть вероятность, что на отдельных этапах вместо традиционных квалификаций пройдут квалификационные гонки.

«Это правда, что рассматривается возможность проводить гонку в субботу, по итогам которой будет определяться стартовый порядок в воскресенье. Работа идёт, но решение ещё не принято. Но мне кажется, что это интересная идея, которая позволит понять, какие у нас есть возможности, чтобы продвигать автоспорт, в частности Формулу-1», — цитирует Тодта RaceFans.