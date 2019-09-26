Квят — о 2020-м: в «Ред Булл» было бы больше шансов, но и в «Торо Россо» хорошо

Гонщик Формулы-1 Даниил Квят прокомментировал недавнее заявление гоночного консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко, который сказал, что российский пилот не перейдёт в главную команду концерна в 2020 году, а останется в «Торо Россо». Официального объявления о том, где будет выступать Квят в сезоне-2020, ещё не было.

«Честно говоря, слышал много заявлений. И все говорят разные вещи. Я рад, что в следующем году у меня будет место в Формуле-1. И концентрируюсь на своей работе, вот и всё.

Я люблю «Торо Россо», люблю эту команду. Если я буду выступать здесь дальше, это будет хорошо. Да, в «Ред Булл» было бы больше шансов. Но не всё зависит от меня в этом случае», — приводит слова Квята «Р-Спорт».

На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.

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