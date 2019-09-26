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Все гонщики с моторами «Хонды» потеряют позиции на решётке Гран-при России

Все гонщики с моторами «Хонды» потеряют позиции на решётке Гран-при России
Авто / Формула-1 0

Даниил Квят, Пьер Гасли (оба — «Торо Россо»), Макс Ферстаппен и Александер Албон (оба — «Ред Булл») потеряют позиции на старте этапа Формулы-1 в Сочи. Об этом «Хонда» сообщила в своём «твиттере».

«С учётом плана по использованию моторов в оставшейся части сезона в Сочи все четыре гонщика получат новый двигатель внутреннего сгорания в четвёртой спецификации. На машине Квята заменят все элементы, кроме батареи. Он начнёт гонку с конца стартовой решётки. Другие три гонщика потеряют по пять позиций», — говорится в сообщении японских мотористов.

За шесть этапов до окончания сезона Квят, на счету которого 33 очка, располагается на 10-м месте в личном зачёте. Лучший результат Даниила в сезоне — третье место, которое он добыл на дождевом Гран-при Германии.

На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.

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