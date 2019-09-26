Ферстаппен: надеюсь, штраф в Сочи не станет проблемой

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, как и его напарник и гонщики «Торо Россо», получат на Гран-при России Формулы-1 штрафы в пять позиций за замену силовой установки. Однако, по словам Ферстаппена, это не должно стать для него проблемой в воскресной гонке.

«Надеюсь, штраф в пять позиций не станет проблемой. В прошлом году мы стартовали здесь из конца пелотона — и тогда обгоны не были такой уж серьёзной проблемой. Да, середняки за последний год прибавили и стали более конкурентоспособны, но всё должно быть нормально. Главное — не потерять слишком много времени относительно лидеров», — передаёт слова Ферстаппена корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

«Почему мы взяли второй новый двигатель за две гонки? Да просто я люблю брать по два двигателя. А почему нет? — добавил Макс. — Мы потеряем только пять мест и сможем бороться. До конца сезона мы должны быть в безопасности в плане компонентов силовых установок».

Гран-при России пройдёт на «Сочи Автодроме» 29 сентября. Ранее все гонки в Сочи выиграли пилоты команды «Мерседес», а лучшим результатом Ферстаппена являются пятые места в 2017 и 2018 годах.

На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.

