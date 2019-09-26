В Кремле прокомментировали перенос Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал информацию о возможном переезде этапа Формулы-1 Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.

Ранее появилась информация, что Путин поддержал идею переноса этапа из Сочи на новый автодром в окрестностях Санкт-Петербурга.

«Этот вопрос не стоит на повестке», — приводит слова Пескова «Р-Спорт».

Гран-при России в Сочи появился в календаре Формулы-1 в сезоне-2014. Бывший руководитель Ф-1 Берни Экклстоун интересовался возможностью провести российский этап в Санкт-Петербурге ещё до того, как было заключено соглашение с Сочи.

На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.