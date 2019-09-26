Квят: возможно, перенести ГП России поближе к Санкт-Петербургу — неплохая идея

Пилот Формулы-1 Даниил Квят прокомментировал появившиеся в британской прессе слухи о переносе Гран-при России с «Сочи Автодрома» на трассу близ Санкт-Петербурга. По словам российского пилота, это могло бы привлечь на трибуны больше зрителей.
«Возможно, это и неплохая идея — перенести Гран-при России поближе к Санкт-Петербургу или Москве. Может быть, это помогло бы привлечь на трибуны больше зрителей, что уже классно, — передаёт слова Квята корреспондент „Чемпионата“ Дмитрий Захарченко. — Кроме того, туда было бы проще добираться болельщикам из Европы — из той же Финляндии, например. Почему нет? В Сочи классно, но это не значит, что не может быть ещё лучше».
Гран-при России Формулы-1 проходит на «Сочи Автодроме» с 2014 года — первая гонка была приурочена к году проведения зимних Олимпийских игр. С тех пор в Сочи прошло уже пять этапов чемпионата мира, Гран-при 2019 года станет шестым.
На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.
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