Квят сможет принять решение о контракте на 2021 год независимо от «Ред Булл»

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, что после сезона-2020 Формулы-1 у него будет право самостоятельно определиться с будущим в чемпионате мира. Таким образом, у Квята будет право не ждать, предложит ли ему «Ред Булл» выступить за одну из двух своих команд.
«У меня будет свободный выбор», — заявил Квят в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
Также россиянин рассказал, что давно был предупреждён, что не является претендентом на место в «Ред Булл» в 2020 году.
«Я знал давно, ещё с летней паузы. Точно не скажу, когда узнал, но относительно давно. Я просто воспринял это как уже принятое решение. Раз сказали, что я буду в «Торо Россо», значит буду в «Торо Россо». Буду стараться максимально хорошо выполнять свою работу», — заключил Даниил.
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