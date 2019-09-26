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Квят сможет принять решение о контракте на 2021 год независимо от «Ред Булл»

Квят сможет принять решение о контракте на 2021 год независимо от «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, что после сезона-2020 Формулы-1 у него будет право самостоятельно определиться с будущим в чемпионате мира. Таким образом, у Квята будет право не ждать, предложит ли ему «Ред Булл» выступить за одну из двух своих команд.

«У меня будет свободный выбор», — заявил Квят в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

Также россиянин рассказал, что давно был предупреждён, что не является претендентом на место в «Ред Булл» в 2020 году.

«Я знал давно, ещё с летней паузы. Точно не скажу, когда узнал, но относительно давно. Я просто воспринял это как уже принятое решение. Раз сказали, что я буду в «Торо Россо», значит буду в «Торо Россо». Буду стараться максимально хорошо выполнять свою работу», — заключил Даниил.

«Я давно знал о решении». Квят — о том, что его не возьмёт «Ред Булл»
Российский гонщик «Торо Россо» эксклюзивно комментирует ситуацию с контрактом — на 2020 год и даже на 2021-й. А ещё обсудили Головина.
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