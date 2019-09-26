Квят сможет принять решение о контракте на 2021 год независимо от «Ред Булл»

«Я давно знал о решении». Квят — о том, что его не возьмёт «Ред Булл»

Российский гонщик «Торо Россо» эксклюзивно комментирует ситуацию с контрактом — на 2020 год и даже на 2021-й. А ещё обсудили Головина.