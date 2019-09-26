«Феррари» построит новый симулятор Ф-1
В «Феррари» решили построить новый симулятор на базе в Маранелло, сообщает Marca.
«Феррари» откажется от старого симулятора, строительство которого обошлось в € 5 млн, и построит новый. Предполагается, что стремление ввести в строй новый симулятор объясняется переходом Формулы-1 на новый регламент с 2021 года. Ожидается, что в новых правилах будет прописано ограничение бюджетов в $ 175 млн на сезон, и в «Феррари» хотят успеть до того, как оно вступит в силу.
За шесть этапов до окончания сезона «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, уступая «Мерседесу» 133 очка. Гонщики команды из Маранелло Шарль Леклер и Себастьян Феттель отстают от лидера сезона Льюиса Хэмилтона на 96 и 102 очка соответственно.
Хаккинен объяснил, почему «Феррари» не сказала Феттелю пропустить Леклера
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