Стало известно, почему в Сингапуре у Квята запотели зеркала заднего вида
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, по какой причине на этапе Формулы-1 Гран-при Сингапура на его машине запотели зеркала заднего вида. Квят занял в той гонке 15-е место.
«Гран-при в целом получился скомканным. На рестартах я немного застревал за соперниками, не удавалось их обойти. Плюс у меня полностью запотели зеркала заднего вида. Это было масло от одной из других машин. Из-за аэродинамических завихрений оно попало на стёкла и осталось на зеркалах.
Поэтому я не видел, когда меня атаковали сзади, приходилось занимать более широкие траектории. Было несколько контактов, которые не попали в телетрансляцию, — они тоже не помогли», — сказал Квят в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
«Я давно знал о решении». Квят — о том, что его не возьмёт «Ред Булл»
Российский гонщик «Торо Россо» эксклюзивно комментирует ситуацию с контрактом — на 2020 год и даже на 2021-й. А ещё обсудили Головина.
- 26 сентября 2019
-
16:30
-
16:11
-
16:09
-
16:02
-
15:47
-
15:33
-
14:22
-
13:57
-
12:31
-
12:09
-
11:54
-
11:37
-
10:34
-
09:42
-
09:00
-
00:49
-
00:38
-
00:04
- 25 сентября 2019
-
22:42
-
21:57
-
21:39
-
20:15
-
18:50
-
18:34
-
17:25
-
16:53
-
16:04
-
15:14
-
14:04
-
13:52
-
13:03
-
12:07
-
11:31
-
11:03
-
10:11
Партнерский контент