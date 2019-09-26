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Стало известно, почему в Сингапуре у Квята запотели зеркала заднего вида

Стало известно, почему в Сингапуре у Квята запотели зеркала заднего вида
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, по какой причине на этапе Формулы-1 Гран-при Сингапура на его машине запотели зеркала заднего вида. Квят занял в той гонке 15-е место.

«Гран-при в целом получился скомканным. На рестартах я немного застревал за соперниками, не удавалось их обойти. Плюс у меня полностью запотели зеркала заднего вида. Это было масло от одной из других машин. Из-за аэродинамических завихрений оно попало на стёкла и осталось на зеркалах.

Поэтому я не видел, когда меня атаковали сзади, приходилось занимать более широкие траектории. Было несколько контактов, которые не попали в телетрансляцию, — они тоже не помогли», — сказал Квят в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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