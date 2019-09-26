Леклер: моя реакция на Гран-при Сингапура была серьёзнее, чем должна была быть

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что неверно отреагировал на решение команды на гран-при Сингапура зазвать в боксы первым Себастьяна Феттеля, из-за чего победа досталась именно немцу, а не Леклеру.
«Моя реакция была намного серьёзнее, чем должна была быть. Это показывает, что мне ещё нужно многое выучить. Нет нужды так реагировать. Команда поступила в той ситуации правильно, мы финишировали первым и вторым. При другой стратегии мы бы так не финишировали — вот что самое главное.
Мне нужно лучше себя контролировать в таких ситуациях. Дело в адреналине, ведь я просыпаюсь и засыпаю, думая о победах. Думаю, многие люди понимают, как сильно я хочу победить. Но мне нужно было так общаться по радио в тот момент. Ситуация и так была непростая, а своими жалобами по радио я ещё её усложнил. Команда завоевала подиум, это самое главное, я доволен.
Думаю, правила команды в отношении «подрезки» вполне ясные. Главное — чтобы тактика была в интересах команды. Это не изменится.
Говорил ли я с Себом? Конечно. У нас после гонки всегда проходит брифинг. У нас с Себом никогда не было никаких проблем», — передаёт слова Шарля Леклера корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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