Леклер: моя реакция на Гран-при Сингапура была серьёзнее, чем должна была быть

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что неверно отреагировал на решение команды на гран-при Сингапура зазвать в боксы первым Себастьяна Феттеля, из-за чего победа досталась именно немцу, а не Леклеру.



«Моя реакция была намного серьёзнее, чем должна была быть. Это показывает, что мне ещё нужно многое выучить. Нет нужды так реагировать. Команда поступила в той ситуации правильно, мы финишировали первым и вторым. При другой стратегии мы бы так не финишировали — вот что самое главное.



Мне нужно лучше себя контролировать в таких ситуациях. Дело в адреналине, ведь я просыпаюсь и засыпаю, думая о победах. Думаю, многие люди понимают, как сильно я хочу победить. Но мне нужно было так общаться по радио в тот момент. Ситуация и так была непростая, а своими жалобами по радио я ещё её усложнил. Команда завоевала подиум, это самое главное, я доволен.



Думаю, правила команды в отношении «подрезки» вполне ясные. Главное — чтобы тактика была в интересах команды. Это не изменится.



Говорил ли я с Себом? Конечно. У нас после гонки всегда проходит брифинг. У нас с Себом никогда не было никаких проблем», — передаёт слова Шарля Леклера корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.