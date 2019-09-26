Сайнс: не считаю, что у Формулы-1 сейчас всё хорошо

Пилот команды «Макларен» Карлос Сайнс в преддверии Гран-при России сказал, что не считает, что сейчас Формула-1 находится в оптимальном состоянии. По словам испанца, основные проблемы первенства — слишком большой разрыв между топ-командами и середняками, а также аэродинамика автомобилей, препятствующая обгонам. При этом, по мнению Сайнса, введение квалификационных гонок с реверсивной решёткой не поможет решить нынешних проблем.
«Думаю, реверсивные квалификационные гонки не должны быть приоритетом для Формулы-1. Главной целью для чемпионата должно стать создание условий, в которых команды смогут бороться на равных, чтобы за победу боролось больше, чем два пилота, а сейчас разница между топ-командами и середняками — две секунды. Вторым приоритетом должен стать технический регламент: сейчас преследовать соперника очень трудно, это необходимо исправить, чтобы обгонять стало проще, — передаёт слова Сайнса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко. — Я не считаю, что на данный момент у Формулы-1 всё хорошо. Нужно сделать так, чтобы пилоты могли преследовать друг друга, а борьба между командами была более плотной».
На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.
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