Перес: нужно, чтобы в Формуле-1 пилот играл более значимую роль

Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес в преддверии Гран-при России в Сочи поделился своим мнением о будущем Формулы-1. По словам мексиканца, основная проблема чемпионата — слишком большой разрыв между топ-командами и середняками. Перес считает, что Формула-1 всё больше становится командным видом спорта.

«Формула-1 станет лучше, если такая же борьба, как у середняков, будет во всём пелотоне и у каждого был бы шанс блеснуть. DRS это в принципе неплохая вещь, которая помогает нивелировать проблему преследования соперника, но главная проблема Формулы-1, на мой взгляд, это слишком большой разрыв между топ-командами и середняками. Сейчас это скорее командный спорт, чем спорт пилотов. Нужно, чтобы пилот играл более значимую роль и от него зависел результат», — передаёт слова Переса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

Кроме того, мексиканец рассказал, что дальнейшее расширение календаря может негативно сказаться на чемпионате, поскольку увеличит нагрузку на инженеров и механиков команд.

«Если календарь расширится, то год получится более насыщенным — не для пилотов, поскольку мы и без того постоянно работаем на симуляторе или спонсорских мероприятиях, это будет тяжело для механиков, ведь они приезжают на трассу в понедельник, а улетают порой во вторник после гонки. Когда я начинал, у нас было 19 гонок — это уже много. Но, как я сказал, проблема в том, что вырастет нагрузка на механиков и инженеров. Боюсь, что если этапов станет больше, личной жизни у них вообще не будет», — добавил Перес.

Серхио Перес выступал на всех Гран-при России, начиная с самого первого — в 2014 году. Лучшим результатом мексиканца является третье место в гонке 2015 года.

На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.

