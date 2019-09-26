Норрис: в Сочи я не так воодушевлён, как в Сингапуре

Пилот «Макларена» Ландо Норрис в преддверии Гран-при России заявил, что автодром в Сочи хуже подходит его машине, чем уличная трасса в Сингапуре, а также отметил, что предыдущий этап вызвал больше эмоций.

«Здесь я не так воодушевлён, как в Сингапуре. Там-то я был в первый раз, да и трасса не такая классная в плане пилотажа, если честно. Так что я скорее воодушевлён возможностью сесть за руль, показать результат и попытаться набрать очки. Интересно будет посмотреть, на что здесь способна наша машина, но эта трасса подходит нам не так здорово, как Сингапур. Думаю, нам будет тяжелее, но мы всё же можем добиться хорошего результата», — передаёт слова Норриса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

В этом году Ландо Норрис проводит свой первый сезон в Формуле-1, однако в прошлом году он выступал на «Сочи Автодроме» в рамках этапа Формулы-2. Тогда британец ни в первом, ни во втором заезде не смог добраться до финиша.