Джовинацци: никто не отберёт моё место, если продолжу как в Монце или Сингапуре

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци заявил, что сохранит за собой место в команде, если продолжит выступать на столь же высоком уровне, как на этапах в Италии и Сингапуре.

«Я по-прежнему должен прибавлять. У нас было два очень хороших уик-энда — в Монце и Сингапуре, но и в Сочи я тоже должен показать результат. Если я продолжу демонстрировать такие результаты и скорость, то никто не отберёт у меня место на следующий год», — передаёт слова гонщика корреспондент «Чемпионата» Максим Вершинин.

Джовинацци также признался, что на данный момент его главной проблемой является темп на длинных отрезках кругов.

«Если честно, когда я думаю о текущем сезоне, то вижу, что в квалификациях у меня всегда была скорость по сравнению с Кими Райкконеном. Я всегда был очень близко к нему — иногда впереди, иногда — позади, но всегда — близко. Главная проблема — гонки, в целом поддерживать темп на длинных отрезках. Но за предыдущие два года я проехал всего две гонки в Формуле-1 и одну — в Ле-Мане в прошлом году. Поэтому вернуться в „Большие призы“ — лучшую серию с лучшими пилотами — было непросто. Но теперь я всё более уверенно чувствую себя в гонке, темп стал намного лучше, так что я надеюсь продолжать в том же духе. Думаю, мы на правильном пути», — добавил Джовинацци.

По итогам 15 этапов, прошедших в сезоне-2019, Джовинацци набрал четыре очка и занимает 18-е место общего зачёта, опережая только пилотов «Уильямса».