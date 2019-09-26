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Компания-промоутер Гран-при Росии не обсуждала перенос этапа в Санкт-Петербург

Компания-промоутер Гран-при Росии не обсуждала перенос этапа в Санкт-Петербург
Авто / Формула-1 0

Представитель главы оргкомитета Гран-при России, вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус опроверг информацию о переносе российского этапа в Санкт-Петербург в 2021 году.

«Текущий контракт на право проведения гонок Формулы-1" предполагает организацию российского этапа чемпионата в Сочи и действует до 2025 года. «Росгонки» не обсуждали с правообладателем возможность переноса российского этапа в другой город», — приводит слова Ильи Джуса ТАСС.

Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов подтвердил, что у «Сочи Автодрома» есть контракт с Формулой-1 до 2025 года.

«У нас контракт с Формулой-1 до 2025 года, и там прописан Сочи», — подчеркнул Титов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Liberty Media Обсуждают возможность проведения гонки на новой трассе в 15 км от Санкт-Петербурга.

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