Компания-промоутер Гран-при Росии не обсуждала перенос этапа в Санкт-Петербург

Представитель главы оргкомитета Гран-при России, вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус опроверг информацию о переносе российского этапа в Санкт-Петербург в 2021 году.
«Текущий контракт на право проведения гонок Формулы-1" предполагает организацию российского этапа чемпионата в Сочи и действует до 2025 года. «Росгонки» не обсуждали с правообладателем возможность переноса российского этапа в другой город», — приводит слова Ильи Джуса ТАСС.
Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов подтвердил, что у «Сочи Автодрома» есть контракт с Формулой-1 до 2025 года.
«У нас контракт с Формулой-1 до 2025 года, и там прописан Сочи», — подчеркнул Титов.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Liberty Media Обсуждают возможность проведения гонки на новой трассе в 15 км от Санкт-Петербурга.
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