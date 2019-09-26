Феттель: эмоции Леклера — часть спорта, на его месте я бы тоже расстроился

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что его не разочаровала реакция Шарля Леклера на поражение в Гран-при Сингапура, когда монегаск пропустил напарника на пит-стопах. Вплоть до пит-стопов Леклер возглавлял заезд, а оказавшись позади не сдержал недовольство тактикой команды.

«Расстроила ли меня его реакция? Нет, совсем нет. Не думаю, что вам стоит уделять так много внимания тем сообщениям, поскольку в этот момент мы ещё гонялись. Если бы подобное произошло с каким-нибудь футболистом или гольфистом, вы бы удивились, услышав его слова, — передаёт слова Феттеля корреспондент „Чемпионата“ Максим Вершинин. — Нет смысла искать причины каждого слова, сказанного кем-либо в пылу эмоций. Думаю, это была совершенно нормальная реакция, и, конечно, он очень хотел победить. Он был расстроен, обнаружив себя позади, — если бы я оказался на его месте, я был бы столь же расстроен. Всё это — часть эмоций, которые испытываешь во время гонки. Если таких эмоций нет, значит, тебе наплевать, а я не думаю, что в мире много гонщиков, которым плевать».

Феттель также признался, что разговаривал с Леклером, однако не обсуждали детали прошедшего заезда.

«Я говорил с ним, не только о гонке. Не думаю, что история с „подрезкой“ в Сингапуре перерастёт в нечто плохое, если вам интересно. Вряд ли имеет смысл много обсуждать наши действия в гонке — всё было очевидно. Шарль бросает вызов мне, я бросаю вызов ему, — добавил немец. — На подиуме только одно первое место. В конце концов, если ты борешься за победу, то не будешь доволен, оказавшись вторым. Такова природа нашего спорта».

Победа на Гран-при Сингапура стала для Феттеля первой в сезоне-2019. Леклер до этого выиграл в Бельгии и Италии. В общем зачёте Шарль опережает напарника на шесть очков.