В 2020 году Россия вновь примет этап DTM

В следующем сезоне этап немецкой кузовной серии DTM должен вновь пройти в России. При этом вместо подмосковного автодрома Moscow Raceway чемпионат будет проведён на новой гоночной трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.
По информации «Чемпионата», контракт на проведение гонки DTM в Санкт-Петербурге будет подписан на следующей неделе. Согласно предварительной версии календаря, этап в России состоится с 29 по 31 мая — гонка пройдёт между уик-эндами в Германии на трассе «Лаузицринг» и Швеции в «Андерсторпе». В настоящий момент в предварительной версии календаря напротив предполагаемых дат российского этапа значится фраза TBA — то есть «Будет объявлено позднее».
Напомним, до этого, с 2013 по 2017 год включительно, российскую гонку DTM принимала подмосковная трасса Moscow Raceway. Это был первый автодром в России, где проходили заезды немецкой серии.
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