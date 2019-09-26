Хюлькенберг опроверг информацию, что скоро объявит о контракте

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг опроверг предположения, что уже в ближайшее время может объявить, где продолжит карьеру. По информации обозревателя RaceFans Дитера Ренкена, Хюлькенберг может оказаться в Формуле-Е, но немец не подтвердил, что всё уже решено.



«Нет, это неправда. Не знаю, откуда у вас эта информация. Посмотрим, что ждёт меня в будущем, пока не знаю. Надеюсь, через пару недель будет ясность, но сейчас ничего ещё не решено. Вряд ли понадобится намного больше времени. Конечно, лучше раньше, чем позже, всем было бы хорошо иметь определённость.



Формула-Е? Да, слышал про интерес к себе, но пока не более того. А почему вы всё время спрашиваете про Формулу-Е, вы так её любите или хотите, чтобы я пошёл именно туда? Но ведь я ещё сам не знаю, где буду! Но, думаю, вы достаточно умны, чтобы предположить, какие у меня могут быть альтернативы», — передаёт слова Хюлькенберга корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.