Сайнс: гонка в Сочи — вызов и для пилотов, и для инженеров

Пилот команды «Макларен» Карлос Сайнс поделился мнением о «Сочи Автодроме», который принимает российский этап чемпионата мира.



«Это довольно необычная трасса: очень высокое сцепление, но оно неравномерное, а потому местами скользко. Здесь много среднескоростных и медленных поворотов, поэтому гонка здесь — вызов и для пилотов, и для инженеров, которым не так просто подобрать оптимальные настройки. Во втором повороте шины на каждом круге ведут себя по-разному, нужно следить за топливом и состоянием тормозов — непростая гонка», — передаёт слова Сайнса корреспондент „Чемпионата“ Дмитрий Захарченко.



На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.