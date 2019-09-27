Сайнс: гонка в Сочи — вызов и для пилотов, и для инженеров
Пилот команды «Макларен» Карлос Сайнс поделился мнением о «Сочи Автодроме», который принимает российский этап чемпионата мира.
«Это довольно необычная трасса: очень высокое сцепление, но оно неравномерное, а потому местами скользко. Здесь много среднескоростных и медленных поворотов, поэтому гонка здесь — вызов и для пилотов, и для инженеров, которым не так просто подобрать оптимальные настройки. Во втором повороте шины на каждом круге ведут себя по-разному, нужно следить за топливом и состоянием тормозов — непростая гонка», — передаёт слова Сайнса корреспондент „Чемпионата“ Дмитрий Захарченко.
На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.
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