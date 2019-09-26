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Хэмилтон: не жду, что Боттас мне поможет во второй раз

Хэмилтон: не жду, что Боттас мне поможет во второй раз
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что не ждёт на Гран-при России помощи от Валттери Боттаса. Напомним, в минувшем году финн последовал приказу команды, отдав победу Хэмилтону.

«Не думаю, что мне будет нужна помощь Боттаса. Хочу делать свою работу сам. Никогда не просил помощи, и мне неприятен опыт прошлого года. Хотел бы, чтобы этого не было. Не думаю, что мне нужна чья-либо помощь в той работе, которую могу делать. За исключением тех случаев, когда команда делает так, чтобы провести уик-энд как можно лучше. На сегодняшний день я борюсь за титул с Валттери Боттасом, так что не ожидаю, что он поможет мне во второй раз. Думаю, если бы это была последняя гонка и речь шла о победе, всё было бы иначе», — приводит слова британца Crash.

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