Расселл хотел бы видеть в напарниках Хюлькенберга

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл признался, что он не против, если его напарником по команде в следующем сезоне станет нынешний гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг.
«Моё предпочтение — получить как можно более быстрого пилота. В таком случае у меня будет возможность продемонстрировать то, на что способен. Хочу всем показать свои возможности. Но в целом фокусируюсь на себе, собственной работе и работе с инженерами. Чувствую, что готов стать лидером и вести команду за собой, если в напарниках окажется новичок.
В то же время буду рад получить в напарники такого опытного пилота, как Хюлькенберг. У него хорошая репутация, уверен, смогу у него кое-чему научиться. Такой напарник даст мне возможность показать, на что я способен", — приводит слова британца Motorsport Week.
По окончании нынешнего сезона Нико Хюлькенберг покинет «Рено». В Формуле-1 он может претендовать на место в «Альфа Ромео» или «Уильямсе».
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