Феттель: «Феррари» не сможет выигрывать везде

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель призвал не обольщаться дублем команды в Сингапуре. По словам немца, неожиданный триумф «Скудерии» вовсе не говорит о том, что теперь она способна побеждать на разных типах трасс.
«Эта победная серия очень хороша. В Сингапуре был очень хороший результат, так как в последнее время эта трасса нам не подходит. Так что, конечно, это был приятный сюрприз для нас. Также этот успех лучше помог понять машину в плане обновлений и нашего направления.
Так что позитив был не только в хорошем результате. Мы движемся в верном направлении, но будет неправильно думать, что после побед на двух разных типах трасс мы сможем выигрывать везде. Думаю, что «Мерседес» способен выигрывать гонки везде, они — ориентир. Это то положение, в котором хотим оказаться мы. В идеале мы даже должны зайти дальше, чем они. Так что впереди много работы, но, думаю, мы идём правильной дорогой", — приводит слова Феттеля GPFans.
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