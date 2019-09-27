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Хэмилтон признал, что «Мерседес» не является фаворитом Гран-при России в Сочи

Хэмилтон признал, что «Мерседес» не является фаворитом Гран-при России в Сочи
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон полагает, что его команду нельзя назвать фаворитом предстоящего этапа Формулы-1 Гран-при России в Сочи. Все три гонки после летнего перерыва выиграла «Феррари»: на Гран-при Бельгии и Италии лучшим был Шарль Леклер, а в Сингапуре победил Себастьян Феттель.

«В чемпионате больше нет трасс, где мы были бы фаворитами. Если мы хотим победить «Феррари», нам нужно провести идеальный уик-энд», — цитирует Хэмилтона GrandPX.news.

Британец опасается, что «Феррари» воспользуется преимуществом в мощности мотора на длинной прямой трассы в Сочи.

«У нас связаны руки. Наше отставание на прямых невозможно ликвидировать в краткосрочной перспективе», — добавил Льюис.

На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.

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