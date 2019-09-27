Гасли: у меня ещё осталось неоконченное дело в «Ред Булл»

Французский гонщик Пьер Гасли, напарник Даниила Квята по «Торо Россо», намекнул, что готов вернуться в «Ред Булл», главную команду австрийского концерна, после того как посреди сезона его заменили на Александера Албона.
«В целом я позитивный человек. Но я не тот, кто легко сдаётся. Лично мне не кажется, что мне дали настоящий шанс проявить себя в первые шесть месяцев.
Есть чувство, что у меня осталось неоконченное дело. В «Торо Россо» у меня есть всё, чтобы давать максимальный результат, на который я способен. Это очень важно для меня. Если раньше я выкладывался на сто процентов, то теперь стану на 120. У меня было не так много времени, чтобы адаптироваться, привыкнуть к машине», — приводит слова Гасли корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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