Формула-1. Гран-при России — 2019. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 27 сентября, на стационарной трассе «Сочи Автодром» состоятся пятничные тренировки 16-го этапа сезона-2019 Формулы-1 — Гран-при России. Первая сессия свободной практики стартует в 11:00 по московскому времени, вторая начнётся в 15:00.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 10-е место.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при России Формулы-1



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при России Формулы-1