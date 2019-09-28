Формула-1. Гран-при России. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 28 сентября, состоится квалификация шестнадцатого этапа сезона-2019 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при России. Этап принимает стационарная трасса «Сочи Автодром» в Олимпийском парке. Начало квалификации запланировано на 15:00 по московскому времени.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает десятое место.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при России. Онлайн-трансляция квалификации